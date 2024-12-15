❗️К танкерам в Керченском проливе отправлены два буксира и два вертолета. Идет эвакуация Росморречфлот.
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❗️К танкерам в Керченском проливе отправлены два буксира и два вертолета. Идет эвакуация Росморречфлот.