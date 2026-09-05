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Ушаков назвал переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером содержательными

Ушаков назвал переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером содержательными

В Кремле высоко оценили состоявшуюся в субботу встречу президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, назвав ее конструктивной, откровенной и полезной для обеих сторон.

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