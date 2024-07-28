Российские военные ударили по укреплениям ВСУ

Это произошло в Харьковской области, сообщает RT со ссылкой на данные профильного ведомства. ВС РФ выполнили ряд задач по уничтожению отдельных целей ВСУ, провели сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь.
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