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Царьград

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Мигель Диас-Канель: Куба никогда больше не станет колонией

Мигель Диас-Канель: Куба никогда больше не станет колонией

Мигель Диас-Канель заявил, что Куба больше не станет колонией, несмотря на обсуждения Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады к США.

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