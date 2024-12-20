Госдума решит вопрос о выплатах бойцам в Курской области в январе

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в беседе с главой государства Владимиром Путиным по итогам осенней сессии Госдумы заявил, что со своей стороны сделает все возможное, чтобы решение президента о статусе и выплатах бойцам в Курской области было принято в начале января.