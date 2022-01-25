День 26 января в истории

Международный день таможенника. Профессиональный праздник всех работников таможенных служб. В этот день в 1953 году в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества (с 1994 года — Всемирная таможенная организация (ВТамО).
Международный день таможенника. Профессиональный праздник всех работников таможенных служб. В этот день в 1953 году в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества (с 1994 года — Всемирная таможенная организация (ВТамО).
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