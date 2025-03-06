Путин встретится с избранным президентом Абхазии в среду

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду планирует встретиться в Кремле с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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