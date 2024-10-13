Как поднять себе настроение: пройдите смешной и душевный тест по любимой советской комедии «Афоня»

Это… энергичный тест, а не титька тараканья! фото: фильм «Афоня» (1975)Две даты почти сошлись — да чуточку разминулись в эти дни! 8 октября отмечался день рождения одного из популярнейших советских и российских актеров Леонида Куравлева, ему могло бы исполниться 88 лет.