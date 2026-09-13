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МОСИНФОРМ

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Russpass представил новые маршруты по Золотому кольцу

Russpass представил новые маршруты по Золотому кольцу

Более 40 готовых вариантов поездок теперь доступны в разделе «Золотое кольцо» туристического сервиса Russpass.

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