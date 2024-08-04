Переулками столицы. Дальше по Самотёчным Вверх по ДелегатскойСразу три из четырёх Самотёчных переулков начинаются от Делегатской улицы, там, где она спускается к скверам у ЦДСА и Уголка Дурова.
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Переулками столицы. Дальше по Самотёчным Вверх по ДелегатскойСразу три из четырёх Самотёчных переулков начинаются от Делегатской улицы, там, где она спускается к скверам у ЦДСА и Уголка Дурова.
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