Газета.ру

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Politico: США хотят, чтобы КНР и Индия убедили Россию не применять ядерное оружие

Politico: США хотят, чтобы КНР и Индия убедили Россию не применять ядерное оружие

Администрация США старается призвать Индию и Китай "усилить давление" на Россию и донести до нее, что ядерный удар по Украине, которого опасаются западные страны, недопустим, сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников США.

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