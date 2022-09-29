Politico: США хотят, чтобы КНР и Индия убедили Россию не применять ядерное оружие

Администрация США старается призвать Индию и Китай "усилить давление" на Россию и донести до нее, что ядерный удар по Украине, которого опасаются западные страны, недопустим, сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников США.
Администрация США старается призвать Индию и Китай "усилить давление" на Россию и донести до нее, что ядерный удар по Украине, которого опасаются западные страны, недопустим, сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников США.
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