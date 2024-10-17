В ЦВО объяснили, почему челябинские срочники получили выплаты за контракты

По данным 74.ru, что за последние дни в редакцию обратились несколько срочников и их родственников.<strong>Срочники из воинских частей 90-й гвардейской танковой дивизии под Чебаркулем Челябинской области получили выплаты за не подписанные ими контракты, <a href="https://74.