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В ЦВО объяснили, почему челябинские срочники получили выплаты за контракты

В ЦВО объяснили, почему челябинские срочники получили выплаты за контракты

По данным 74.ru, что за последние дни в редакцию обратились несколько срочников и их родственников.<strong>Срочники из воинских частей 90-й гвардейской танковой дивизии под Чебаркулем Челябинской области получили выплаты за не подписанные ими контракты, <a href="https://74.

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