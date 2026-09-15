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Збруев не в больнице: жена и «Ленком» опровергли слухи о госпитализации 88-летнего актёра

Збруев не в больнице: жена и «Ленком» опровергли слухи о госпитализации 88-летнего актёра

Александр Збруев находится дома, сообщили в «Ленкоме» Сообщения о госпитализации 88-летнего актёра «Ленкома» Александра Збруева не подтвердились — он находится дома.

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