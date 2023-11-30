Политика или война: Зеленский жестко поставил на растяжку Залужного

Роман Рейнекин. Противостояние между олицетворяемыми фигурами Зеленского и Залужного украинской политической администрацией и военным командованием, о котором так долго писали в СМИ, сегодня вышло наружу, сделавшись из допущений конспирологов доказанным фактом.