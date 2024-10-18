Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Правильно, нечего там делать нашему президенту, его нужно беречь, много врагов только и ждут провокаций!Путин заявил, что...
  • ШКИПЕР
    А не многовато ли узбеков в России ? Надо изрядно прорядить .Прилепин предложи...
  • Владимир Моргунов
    ...с названием ХИТА ??? Он про какой хит судачит ??? Не про ту ли незатейлевую песенку состоящую из двух слов-"Я-РУСС...SHAMAN: не собира...

Нилов предложил Минобрнауки радикально бороться с нерадивыми студентами-целевиками

Нилов предложил Минобрнауки радикально бороться с нерадивыми студентами-целевиками

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД РФ Ярослав Нилов предложил выдавать студентам-целевикам документы о высшем образовании лишь после того, как они полностью выполнят взятые по договору обязательства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх