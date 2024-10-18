Нилов предложил Минобрнауки радикально бороться с нерадивыми студентами-целевиками

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД РФ Ярослав Нилов предложил выдавать студентам-целевикам документы о высшем образовании лишь после того, как они полностью выполнят взятые по договору обязательства.
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