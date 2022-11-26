Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Кевин Дюрэнт – о приближении Леброна к рекорду по очкам: «За этим классно наблюдать вживую»

Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт высказался по поводу постепенного приближения лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса к рекорду легендарного Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам в НБА.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх