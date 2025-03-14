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В Находке замглавы азербайджанской диаспоры обвинён в изнасиловании несовершеннолетней

В Находке замглавы азербайджанской диаспоры обвинён в изнасиловании несовершеннолетней

По данным телеграм-канала "Многонационал", в Находке Приморского края заместитель главы азербайджанской диаспоры изнасиловал несовершеннолетнюю девушку: Тренер по ММА и по совместительству замглавы диаспоры Туран Шахвердиев с кайфом проводил время с братьями, куда заманили и местных девушек, которых напоили и изнасиловали.

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