В Находке замглавы азербайджанской диаспоры обвинён в изнасиловании несовершеннолетней

По данным телеграм-канала "Многонационал", в Находке Приморского края заместитель главы азербайджанской диаспоры изнасиловал несовершеннолетнюю девушку: Тренер по ММА и по совместительству замглавы диаспоры Туран Шахвердиев с кайфом проводил время с братьями, куда заманили и местных девушек, которых напоили и изнасиловали.