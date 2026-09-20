ВСУ направили на Москву 151 беспилотник

В ночь на 20 сентября Москва пережила новый массовый налет беспилотников ВСУ. Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще 20 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве.
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