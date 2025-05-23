Арктика засевается: в северных регионах стартовала посевная компания

На севере России стартовала посевная кампания, сообщили в издании «Российская газета». Предприятия Карелии, Коми и Архангельской области уже вышли в поля: вносят удобрения, пашут и подкармливают многолетние травы.
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