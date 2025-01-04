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Царьград

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Четверо подростков готовили теракт в Екатеринбурге. Всё началось с поджога

Четверо подростков задержаны за подготовку теракта в Екатеринбурге. Об этом сообщает ФСБ.Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили террористический акт в Екатеринбурге.

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