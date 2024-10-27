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«Спартак» объявил об увольнении тренера Уланова

«Спартак» объявил об увольнении тренера Уланова

Причины ухода 55-летнего специалиста не называются.фото: vk.com/spartakhc--> Игорь Уланов, ассистент главного тренера московского «Спартака» Алексея Жамнова, покинул штаб команды, сообщает пресс-служба красно-белых.

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