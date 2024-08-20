Подозреваемым в убийстве ветерана авиации в Новой Москве стал мигрант

Скорее всего 38-летний таджик хотел ограбить пожилую пару.Как сообщают пресс-служба Следственного комитета по Москве и официальный представитель МВД Ирина Волк, силовики задержали подозреваемого в зверском нападении на семью ветерана авиации.
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