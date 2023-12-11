Новопокровский Кнаус, или что скрывает Филипп Генс

Бывшим топ-менеджерам КБ "Новопокровский" запросили внушительные сроки. Среди обвиняемых не фигурируют имена банкиров Виталия и Владимира Кнаусов, хотя они в своё время имели к кредитно-денежному учреждению непосредственное отношение.