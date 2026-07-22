Москвич-курьер арестован за мошенничество на 530 тыс. рублей

Во Владимире по решению суда заключён под стражу 19-летний житель Москвы. Заместитель городского прокурора Виктор Михеев поддержал ходатайство следствия об аресте молодого человека, обвиняемого в совершении мошенничества в крупном размере (часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).