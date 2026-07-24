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ТАСС

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Набиуллина назвала условия роста экономики

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более эффективное задействование трудовых ресурсов и повышение производительности является единственным способом увеличения темпов роста экономики, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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