ВС РФ разгромили базу наемников, готовивших атаки на Белгородскую область

Российские артиллеристы уничтожили в районе города Волчанска Харьковской области базу наемников, которых украинские спецслужбы готовили для осуществления террористической деятельности в приграничных районах Белгородской области.
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