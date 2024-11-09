Экипажи ВКС России и ВВС Сирии провели совместные учения в Алеппо

В провинции Алеппо группировка войск ВС РФ в Сирийской Арабской Республике (САР) и военно-воздушные силы Сирии провели совместное учение, в ходе которого отработали поражение наземных целей, техники, укрепления и живой силы противника.
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