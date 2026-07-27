Раскрыта схема хищения более одного миллиона долларов западной помощи Украине

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Бывший госсекретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины организовал схему хищения и вывел на счета подконтрольных компаний порядка 1,2 миллиона долларов, которые западные партнеры передавали в качестве помощи для ВСУ.