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Раскрыта схема хищения более одного миллиона долларов западной помощи Украине

Раскрыта схема хищения более одного миллиона долларов западной помощи Украине

Бывший госсекретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины организовал схему хищения и вывел на счета подконтрольных компаний порядка 1,2 миллиона долларов, которые западные партнеры передавали в качестве помощи для ВСУ.

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