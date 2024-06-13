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Раскрыто происхождение сибирского кладбища мамонтов

Раскрыто происхождение сибирского кладбища мамонтов

Ученые Российской академии наук раскрыли происхождение Берелехского кладбища мамонтов в Сибири. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Quaternary Science Reviews, его возникновение связано с деятельностью человека.

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