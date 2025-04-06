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Царьград

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Российские войска нанесли удар по украинскому аэродрому и западной технике

Российские войска нанесли удар по украинскому аэродрому и западной технике

Российские войска с помощью авиации и ударных беспилотников атаковали инфраструктуру украинского аэродрома и ремонтную базу западной техники, ликвидировав склады боеприпасов и управляемую авиабомбу JDAM в 142 районах, сообщило Минобороны РФ.

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