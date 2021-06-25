Донбасс Сегодня

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Девушка разделась до купальника в троллейбусе, отказываясь надеть маску

Девушка разделась до купальника в троллейбусе, отказываясь надеть маску

Кондукторша возмутилась, что девушка не надела маску, и тогда девушка разделась «еще больше». В Сети завирусилось видео с перформансом девушки, которая позабыла надеть защитную маску в общественном транспорте, как предписано городскими властями.

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