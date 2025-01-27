Khaama press: Талибан освободил из тюрьмы канадского ветерана Дэвида Лавери

Талибан (организация запрещена в России) (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) освободил из тюрьмы канадского ветерана вооруженных сил Дэвида Лавери, арестованного в Кабуле 17 ноября 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии