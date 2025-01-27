Политика как он...
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Политика как она есть

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Khaama press: Талибан освободил из тюрьмы канадского ветерана Дэвида Лавери

Khaama press: Талибан освободил из тюрьмы канадского ветерана Дэвида Лавери

Талибан (организация запрещена в России) (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) освободил из тюрьмы канадского ветерана вооруженных сил Дэвида Лавери, арестованного в Кабуле 17 ноября 2024 года.

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