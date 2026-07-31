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ФедералПресс

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Apple, Amazon и Microsoft выделили Трампу десятки миллионов на президентские проекты

Apple, Amazon и Microsoft выделили Трампу десятки миллионов на президентские проекты

ВАШИНГТОН, 31 июля, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп привлек более 800 млн долларов пожертвований от крупнейших американских компаний на свои некоммерческие проекты, включая строительство бального зала в Белом доме.

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