👨‍👩‍👧‍👦 Почему ставка на многодетность не решает демографический кризис в стране? Многодетность сегодня — скорее исключение из правил, а не массовая модель поведения, поэтому опираться на неё как на стратегию преодоления демографического кризиса не стоит, отметила доцент факультета социальных технологий РАНХиГС Санкт-Петербург, кандидат социологических наук Юлия Байер.