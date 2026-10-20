"The Hunting Wives," a drama series based on the May Cobb novel and starring Brittany Snow and Malin Akerman, will return for Season 2 on Netflix.
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