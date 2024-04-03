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Время очищения: каким 6 святым нужно молиться в Великий пост

Время очищения: каким 6 святым нужно молиться в Великий пост

Время очищения: каким 6 святым нужно молиться в Великий пост Алёна ЮрьеваВеликий пост – это особое время для христиан, когда душа стремится к очищению, отречению от мирских удовольствий и становится ближе к Богу.

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