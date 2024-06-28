Владимир Якушев: «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» разработают проекты для рабочей молодежи

МОСКВА, 28 июня, ФедералПресс. Врио секретаря Генсовета «Единой России», полпред президента в УрФО Владимир Якушев сообщил, что партия и ее молодежное крыло «Молодая Гвардия» будут разрабатывать новые программы поддержки рабочей молодежи.
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