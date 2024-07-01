По словам разработчиков, дебютный трейлер Concord был “крошечным кусочком” пол...

По словам разработчиков, дебютный трейлер Concord был “крошечным кусочком” полного игрового процессаКогда в мае на выставке State of Play, организованной Sony, был показан первый геймплей Concord, широкая общественность восприняла геройский шутер в лучшем случае неоднозначно: многие смотрели на кажущуюся заурядность игры с изрядной долей скептицизма.
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