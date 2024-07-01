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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По словам разработчиков, дебютный трейлер Concord был “крошечным кусочком” пол...

По словам разработчиков, дебютный трейлер Concord был “крошечным кусочком” пол...

По словам разработчиков, дебютный трейлер Concord был “крошечным кусочком” полного игрового процессаКогда в мае на выставке State of Play, организованной Sony, был показан первый геймплей Concord, широкая общественность восприняла геройский шутер в лучшем случае неоднозначно: многие смотрели на кажущуюся заурядность игры с изрядной долей скептицизма.

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