Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Азербайджанцы свалили всё на армян: история с угрозами зарезать главреда российского СМИ получила неожиданный поворот

Азербайджанцы свалили всё на армян: история с угрозами зарезать главреда российского СМИ получила неожиданный поворот

БлокнотРУ Накануне «Блокнот» рассказывал, что главный редактор издания «Регнум» и член СПЧ при президенте России Марина Ахмедова начала получать угрозы после того, как призвала власти проверить азербайджанские диаспоры на соблюдение закона.

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Комментарии
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Мария
Марина Ахметова,полностью поддерживаем Ваше предложение по азербайджанцам,Закрыть им всем источники дохода,заморозить вклады,конфисковать все имущество и отправить к Алиеву,пусть ему мозги полощут.Главы диаспоры их ОПГ,в основном они мошенники,нечестным путем приобрели гражданство и паспорта РФ.Кроме как торговать,ничего не умеют.
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4 час.
Аршак Меликджанян
все диаспоры должны быть ликвидированы, в государстве не должны быть параллельных структур.
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3 час.
Елена Хараничева
👍
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1 час.
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