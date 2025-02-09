Азербайджанцы свалили всё на армян: история с угрозами зарезать главреда российского СМИ получила неожиданный поворот

Мария

Марина Ахметова,полностью поддерживаем Ваше предложение по азербайджанцам,Закрыть им всем источники дохода,заморозить вклады,конфисковать все имущество и отправить к Алиеву,пусть ему мозги полощут.Главы диаспоры их ОПГ,в основном они мошенники,нечестным путем приобрели гражданство и паспорта РФ.Кроме как торговать,ничего не умеют.