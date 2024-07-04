Вдова Диана Гурцкая со слезами на глазах поведала, как жила весь этот год в одиночестве: «Казалось невозможным…»

Прошло уже больше года с момента, как Диана Гурцкая в одночасье стала вдовой. Смерть мужа — заместителя министра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко, стала для неё настоящим ударом и огромной трагедией.
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