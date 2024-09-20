🇺🇦Укронацисты, передвигаясь в районе Серебрянского леса, попали под артиллерийский обстрел 🇷🇺ВС РФ💥 #ВСУ #ЗСУ #Обстрел #Украина.
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🇺🇦Укронацисты, передвигаясь в районе Серебрянского леса, попали под артиллерийский обстрел 🇷🇺ВС РФ💥 #ВСУ #ЗСУ #Обстрел #Украина.
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