Порошенко назвал введённые на Украине санкции против него провокацией Зеленского

Экс-президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) назвал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций против него провокацией и преступлением.
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