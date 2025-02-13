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Порошенко назвал введённые на Украине санкции против него провокацией Зеленского

Порошенко назвал введённые на Украине санкции против него провокацией Зеленского

Экс-президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) назвал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций против него провокацией и преступлением.

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Комментарии
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саша пупкин
Педро не боись, и тобой займутся))))
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