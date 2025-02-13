Порошенко назвал введённые на Украине санкции против него провокацией Зеленского

Экс-президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) назвал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций против него провокацией и преступлением.