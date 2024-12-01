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Некоторые фанаты «ПСЖ» хотели отменить абонементы после инцидента с баннером о Палестине. Клуб отказал и обещал принять меры во время будущих матчей

Перед началом игры Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) фанаты «ПСЖ» показали огромный баннер с надписью «Свободу Палестине.

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