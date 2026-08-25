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Каменский о ЦСКА: «Сезон с Никитиным прошел немного неудачно, но в составе много талантов. Команда становится взрослее и будет крепким орешком»

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о перспективах ЦСКА в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

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