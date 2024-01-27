Жителей Твери приглашают на выставку о блокаде Ленинграда

С 26 января по 10 марта в Мемориально-художественном музее Владимира Серова по адресу поселок Эммаусс, дом 29 пройдет выставка картин из фондов Тверской областной картинной галереи «А музы не молчали…»(6+).
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