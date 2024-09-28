Дипломат допустил появление доказательств атак ВСУ на ЗАЭС в результате «безрассудства»

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сможет получить доказательства атак со стороны Украины на Запорожскую АЭС в случае «безрассудства» и ошибки Киева, заявил РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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