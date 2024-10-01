⚡️ Ольга Торубарова вновь назначена министром спорта РК Соответствующий указ подписал Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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⚡️ Ольга Торубарова вновь назначена министром спорта РК Соответствующий указ подписал Глава Крыма Сергей Аксёнов.