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Андрей Багин: «Танцы на льду в России сейчас в упадке. Почти никто не развивается, каждый год смотришь – и все старое»

– Ты можешь сформулировать свое отношение к русским танцам? Ты всегда был вокруг и около, но так и не получилось сделать решающий шаг наверх.

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