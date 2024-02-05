Глава МО Польши Косиняк-Камыш: Польша готовится к самому плохому сценарию

Варшава со всей серьезности воспринимает вероятность возникновения крупных военных конфликтов по всему миру, в том числе и нападение России, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью изданию Super Express.
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