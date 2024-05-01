«Пошалили» — в Кузбассе подростки камнями разбили фотографии на могилах погибших бойцов СВО

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Комментарии
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Василий
Отвечать за это должны не только малолетки, но и их родители.
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29 мин.
В
Василий
А какова роль телевизора, о чем он вещает в каждой передаче? Убийства, бандитизм, &quot;красивая жизнь&quot; любой ценой - вот что толкает недорослей на такие поступки.
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26 мин.
галина
Культ отморозков и проституток, а так же безнаказанность.
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2 мин.

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